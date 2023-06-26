Президент России отметил заслуги большинства членов группы Вагнер, а также поблагодарил тех, кто остановился у последней черты

4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде

4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с новым обращением, приуроченным к мирному урегулированию попытки вооружённого мятежа, устроенного ЧВК Вагнер. Владимир Путин поблагодарил общественность за "консолидацию" и твёрдую позицию в поддержке конституционного порядка.

реклама

Президент заявил, что угроза гражданской войны сплотила российское общество. По его словам, вооружённый мятеж в любом случае был бы подавлен, и организаторы мятежа не могли этого не понимать.

Путин осудил преступные действия "организаторов мятежа", понимая под организаторами совсем не командование ЧВК Вагнер. "Они потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи при контрнаступлении".

Несмотря на попытку вооружённого мятежа, Президент отметил, что большинство участников группы "Вагнер" - это патриоты России, преданные своему народу и государству. Они проявили мужество и героизм при освобождении Артёмовска и других городов Донбасса, но их "попытались использовать втёмную против своих братьев по оружию".

Путин поблагодарил бойцов и командиров "Вагнера" за то, что те "не пошли на братоубийственное кровопролитие и остановились у последней черты".

Президент предложил несколько вариантов дальнейших действий добровольцев. Кто хочет, может заключить контракт с Министерством Обороны или вернуться к своим родным и близким. Также Путин заявил о том, что сдержит свой слово, и добровольцы в составе ЧВК "Вагнер" могут уйти в Беларусь.

рекомендации RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену RTX 3070 за 40 с началом = надо брать 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Кроме того Владимир Путин поблагодарил Президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко за весомый вклад в мирное решение вопроса.