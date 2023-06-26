Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с новым обращением, приуроченным к мирному урегулированию попытки вооружённого мятежа, устроенного ЧВК Вагнер. Владимир Путин поблагодарил общественность за "консолидацию" и твёрдую позицию в поддержке конституционного порядка.
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Президент заявил, что угроза гражданской войны сплотила российское общество. По его словам, вооружённый мятеж в любом случае был бы подавлен, и организаторы мятежа не могли этого не понимать.
Путин осудил преступные действия "организаторов мятежа", понимая под организаторами совсем не командование ЧВК Вагнер. "Они потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи при контрнаступлении".
Несмотря на попытку вооружённого мятежа, Президент отметил, что большинство участников группы "Вагнер" - это патриоты России, преданные своему народу и государству. Они проявили мужество и героизм при освобождении Артёмовска и других городов Донбасса, но их "попытались использовать втёмную против своих братьев по оружию".
Путин поблагодарил бойцов и командиров "Вагнера" за то, что те "не пошли на братоубийственное кровопролитие и остановились у последней черты".
Президент предложил несколько вариантов дальнейших действий добровольцев. Кто хочет, может заключить контракт с Министерством Обороны или вернуться к своим родным и близким. Также Путин заявил о том, что сдержит свой слово, и добровольцы в составе ЧВК "Вагнер" могут уйти в Беларусь.
Кроме того Владимир Путин поблагодарил Президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко за весомый вклад в мирное решение вопроса.