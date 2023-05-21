Глава ЧВК "Вагнер", с долей присущего ему юмора, поздравил Министра обороны с днём рождения

Сегодня Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отмечает своё 68-летие. Не обошёл своим вниманием эту дату и глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. С присущей ему иронией, Евгений Викторович поздравил Министра обороны с днём рождения.

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Поздравление оформлено официальным документом со всеми подписями (в т.ч. подписью директора Лиги ветеранов локальных войн и военных конфликтов) и направлено напрямую Сергею Кожугетовичу.

В тексте поздравления Пригожин обращается к Шойгу как к Президенту русского географического общества, кем он по совместительству и является. Пригожин "троллит" Шойгу, говоря о том, что тот начал свой путь от "электрика и строителя" и потратил много времени на развитие своих многочисленных талантов. Каждая из последующих "способностей" является отсылкой на появление Министра обороны в разных "амплуа" и его родственников в средствах массовой информации. Так, например, называя Шойгу заботливым тестем Пригожин непрозрачно намекает на недавний скандал связанный с мужем дочери Шойгу Алексеем Столяровым, который только и успевает выкладывать истории с отдыха в Дубае.

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В качестве подарка ко дню рождения глава "музыкантов" передал Министру обороны книгу "8 лет с Вагнером".