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ЧВК "Вагнер" ударили по артиллерийской установке ВСУ, вызвав мощный взрыв боекомплекта (фото+видео)
После попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" от самоходной артиллерийской установки ВСУ мало что осталось + подборка видео с применением БПЛА по другим целям
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В группе Евгений Пригожин (ЧВК Вагнер) в социальной сети Вконтакте со ссылкой на телеграм-канал Yaremshooter, появилось видео попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет", применяемого силами ЧВК "Вагнер" по самоходной артиллерийской установке 2С1 "Гвоздика", стоящей на вооружении ВСУ.

На коротком 14-секундном ролике видно уже подбитую дроном горящую технику. Затем происходит мощная детонация боекомплекта, после которой от самоходной установки практически ничего не остаётся.

"Музыканты" довольно долго не выкладывали видео с применением барражирующих боеприпасов, однако вчера в сети появилась целая нарезка из таких роликов. На них подразделения ЧВК "Вагнер" с помощью БПЛА уничтожают украинскую технику. Примечательно, что целями дронов в основном являлись самоходные артиллерийские установки.

Но не обошлось и без двух установок РСЗО, в результате "ликвидации" которых были получены наиболее красочные кадры.

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Тем временем, по сообщениям Пригожина, бойцы "оркестра" успешно продвигаются в Бахмуте (Артёмовске) даже с дефицитом боеприпасов. По состоянию на 23:00 15 мая подразделения ЧВК "Вагнер" контролируют 37 многоэтажных домов, под контролем ВСУ остаётся 11 домов. Также под контролем ВСУ остаётся 1,59 квадратных километров города.

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#пригожин #чвк вагнер #ланцет #взрыв
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