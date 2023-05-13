По сообщениям, публикуемым в телеграм-каналах различных военкоров, а также российских СМИ, 13 мая в небе над Белгородской областью было сбито 4 единицы авиационной техники: 2 вертолёта Ми-8, многоцелевой истребитель Су-35 [информация проверяется] и истребитель-бомбардировщик Су-34.
реклама
Сначала в интернете появилась информация о падении вертолёта рядом с украинской границей, затем появились кадры, на которых видно, что вертолёт сбили зенитной ракетой. После этого СМИ заявили о сбитии над Клинцовским районом Брянской области самолёта Су-34 ВКС России, а затем и ещё одного вертолёта Ми-8. В районе на данный момент введён план "Перехват" для задержания возможных диверсантов.
На данный момент существует две версии произошедшего. По одной из них диверсионно-разведывательные группы ВСУ, вооружённые ПЗРК сбили военную технику с территории России. По другой версии вертолёты и самолёты были сбиты с украинской территории с использованием зенитных ракетных комплексов (возможно, западного образца).
Спецслужбы проверяют информацию и ищут виновных в данной трагедии.