По словам МО РФ информация, распространяемая многими телеграм-каналами (в том числе официальным каналом пресс-службы Пригожина) о "прорывах обороны" на некоторых участках фронта не соответствует действительности. Сообщается, что по состоянию на 22:00 (Мск) 11 мая на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлениях пресечены действия диверсионно-разведывательных групп, а также отражены атаки ВСУ на позиции, занимаемые российской армией.
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Что касается бойцов "оркестра", то они, названные в сообщении МО РФ "штурмовыми отрядами", продолжают освобождение западной части Бахмута (Артёмовска). Про другие подразделения (в том числе те, которые должны были прикрывать фланги) на Бахмутском направлении в официальном заявлении МО РФ не говорится.
Также, по информации МО РФ, на Запорожском и Херсонском направлениях активные боевые действия сейчас не ведутся. "Общая обстановка в районе проведения спецоперации находится под контролем", - докладывает МО РФ. Околовоенные телеграм-каналы разделились на два лагеря: одни (в т.ч. канал Пригожина) пишут о уже начавшемся контрнаступлении, другие же, напротив - утверждают, что обстановка в основном спокойная, а любые попытки наступать имели локальный характер и уже пресечены.