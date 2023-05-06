Россия снизила эффективность HIMARS и без уничтожения спутников НАТО

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Американская ракетно-артиллерийская система HIMARS, широко используемая украинскими военными, неоднократно становилась "всё менее эффективной" с точки зрения точности при использовании против российских войск, сообщили CNN пять американских, британских и украинских источников, знакомых с этим вопросом.

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Ракетная система с GPS-наведением имела лучшую результативность среди всех боевых средств, используемых в конфликте, и была важной частью множества крупных украинских успехов, включая удар по российским казармам 1 января. Особую эффективность системе ранее придавала широкая сеть западного персонала - как действующих военнослужащих, так и подрядчиков, - оказывающих поддержку в различных областях - от разведки до логистики - для обеспечения эффективной эксплуатации нового оборудования. Доступ к сотням спутников НАТО, которые могут предоставлять ключевые данные о российских позициях, также сыграл ключевую роль, поскольку HIMARS сам по себе зависит от GPS-наведения.

Помимо средств ПВО, которые часто сбивали ракеты из системы HIMARS, российские войска используют системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы) для глушения системы наведения. Российские сухопутные войска имеют гораздо большую концентрацию оборудования и специалистов РЭБ в своих рядах, чем их западные коллеги.

Дальность поражения системы HIMARS составляет 80 км, что позволяет ей наносить удары в глубину РФ. Украинский оператор беспилотников, на которого ссылается CNN, назвал усилия России по срыву своих операций "значительными", отметив, что они сильно активизировались с ноября.

Пентагон назвал усилия по обходу российских контрмер "постоянной игрой в кошки-мышки". Системы "постоянно настраиваются, чтобы они оставались эффективными", причем обновления были внесены "не далее как на этой неделе".

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Хотя в полномасштабной войне HIMARS и аналогичные средства с обеих сторон будут весьма уязвимы для ударов по спутникам, на которые они полагаются для получения данных целеуказания, Россия воздержалась от уничтожения спутников НАТО.