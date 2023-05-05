Это уже не первая "жертва" российского истребителя

Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых видно, как истребитель Су-35 ВВС России выполняет патрулирование, во время которого к нему приближается украинский самолет, который он впоследствии уничтожает. На кадрах видно, как самолёт выпускает ракету по неизвестной цели, а затем приземляется в ночное время.

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С начала СВО Су-35 играл ведущую роль в выполнении задач по завоеванию превосходства в воздухе. Один из самых заметных успехов был достигнут в первые дни СВО 5 марта 2022 года, когда Су-35 сбил четыре лучших истребителя Су-27 ВВС Украины в районе города Житомир. В дальнейшем были сбиты еще несколько Су-27, а также МиГ-29, ударные истребители Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и широкий спектр беспилотников.

Су-35 считается истребителем поколения "4++" и может похвастаться гораздо большей выносливостью, большей дальностью воздушного боя и более высокой маневренностью, чем любой из западных истребителей. К настоящему времени произведено более 150 Су-35, а задержки с принятием на вооружение истребителя пятого поколения способствовали увеличению инвестиций в программу и более масштабным закупкам.

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Элитный статус самолета в составе российских ВКС породил предположения о том, что его в первую очередь берегут для потенциального конфликта с НАТО, и считается, что это одна из основных причин, по которой он был переброшен с Дальнего Востока на передовые базы в Беларуси незадолго до начала СВО.