По его мнению контрнаступление уже началось, и активизация ВСУ - тому подтверждение

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Пресс-служба Пригожина в своём телеграм-канале выложила запись, в которой глава ЧВК "Вагнер" говорит о том, что наступление ВСУ уже началось. Такой вывод можно сделать исходя из высочайшей активности украинской авиации, а также активности по периметру и внутри фронта (здесь под периметром подразумеваются фланги, в то время как внутренняя часть представляет собой непосредственно фронт, на котором воюют бойцы ЧВК "Вагнер").

реклама

По словам Пригожина "музыканты" контролируют "свой" фронт, а вот по периметру ситуация выглядит "не лучшим образом".

Глава "оркестра" отметил, что противник активизировался не только на линии боевого соприкосновения, но и "за пределами исторических границ Украины - Российской Федерации". Это и поезда, беспилотники, нефтебазы и тд. [а сегодня ещё и попытка удара БПЛА по Кремлю].

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

"Уже всё пошло", - отметил Пригожин и сообщил, что, вероятно, в ближайшие дни контрнаступление перейдёт в активную фазу.