Пресс-служба Пригожина в своём телеграм-канале выложила запись, в которой глава ЧВК "Вагнер" говорит о том, что наступление ВСУ уже началось. Такой вывод можно сделать исходя из высочайшей активности украинской авиации, а также активности по периметру и внутри фронта (здесь под периметром подразумеваются фланги, в то время как внутренняя часть представляет собой непосредственно фронт, на котором воюют бойцы ЧВК "Вагнер").
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По словам Пригожина "музыканты" контролируют "свой" фронт, а вот по периметру ситуация выглядит "не лучшим образом".
Глава "оркестра" отметил, что противник активизировался не только на линии боевого соприкосновения, но и "за пределами исторических границ Украины - Российской Федерации". Это и поезда, беспилотники, нефтебазы и тд. [а сегодня ещё и попытка удара БПЛА по Кремлю].
"Уже всё пошло", - отметил Пригожин и сообщил, что, вероятно, в ближайшие дни контрнаступление перейдёт в активную фазу.