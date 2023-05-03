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Пригожин заявил о начале контрнаступления Украины и высочайшей активности ВСУ на фронте
По его мнению контрнаступление уже началось, и активизация ВСУ - тому подтверждение
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Пресс-служба Пригожина в своём телеграм-канале выложила запись, в которой глава ЧВК "Вагнер" говорит о том, что наступление ВСУ уже началось. Такой вывод можно сделать исходя из высочайшей активности украинской авиации, а также активности по периметру и внутри фронта (здесь под периметром подразумеваются фланги, в то время как внутренняя часть представляет собой непосредственно фронт, на котором воюют бойцы ЧВК "Вагнер").

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По словам Пригожина "музыканты" контролируют "свой" фронт, а вот по периметру ситуация выглядит "не лучшим образом".

Глава "оркестра" отметил, что противник активизировался не только на линии боевого соприкосновения, но и "за пределами исторических границ Украины - Российской Федерации". Это и поезда, беспилотники, нефтебазы и тд. [а сегодня ещё и попытка удара БПЛА по Кремлю].

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"Уже всё пошло", - отметил Пригожин и сообщил, что, вероятно, в ближайшие дни контрнаступление перейдёт в активную фазу.

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#сво #пригожин #чвк вагнер
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Eppius
17:38
Меня больше другое интересует. А где ПВО над Кремлем? А как защищены наши АЭС,наши оборонные заводы и все стратегические обьекты?
В Москве после удара по Кремлю введён запрет на полёты БПЛА
sop18
17:36
Ага. Допрыгались, короче, укры. Причем, похоже их списали и сами американцы. Устали просто от них. А теперь отличный повод слить террористов и спрыгнуть с темы, так сказать, сохранив лицо.
В Кремле сообщили о попытке удара украинскими БПЛА по резиденции Путина
century84
17:36
Ну а чё. Ирак тоже говорил, что никакого биооружия не разрабатывает, но не могут же США врать? Вот и тут также не может же РФ врать.
На Украине заявили о непричастности к удару беспилотников по Кремлю
хахахер
17:35
закон дума собралась принимать,что украина это страна-террорист.А как известно с террористами никаких переговоров,только уничтожение
В Кремле сообщили о попытке удара украинскими БПЛА по резиденции Путина
century84
17:32
Он это вроде как ещё 1-2 недели назад говорил.
Пригожин заявил о начале контрнаступления Украины и высочайшей активности ВСУ на фронте
sop18
17:28
Даже сами хохлы, наиболее чуткие, уже у себя чуют.))) Ощущают, так сказать.
В Кремле сообщили о попытке удара украинскими БПЛА по резиденции Путина
хахахер
17:27
чую колоть будут хохлов совсем жёстко теперь
В Кремле сообщили о попытке удара украинскими БПЛА по резиденции Путина
sop18
17:26
Ну и как успехи ?))) Сколько еще нужно областей Украинушке потерять до окончательной перемоги ?)))
В Кремле сообщили о попытке удара украинскими БПЛА по резиденции Путина
grom9000
17:24
Брехать-то зачем? Асус горели как все. Нвидиа кривожопая. https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:57787
EPoX - история компании, выпускавшей комплектующие для энтузиастов и оверклокеров
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