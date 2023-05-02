Телеграм-канал пресс-службы Пригожина опубликовал заявление главы ЧВК "Вагнер" о том, что артиллерией "оркестра" сегодня в 13:25 при подходе резервов с населённого пункта Часов Яр в Бахмут (Артёмовск) был уничтожен бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился командующий территориальной обороной ВСУ Игорь Иванович Танцюра. На данный момент информация проверяется.
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Для справки: генерал-майор Танцюра командует силами территориальной обороны ВСУ с 15 мая 2022 года.
Также пресс-служба Пригожина опубликовала фотографию, на которой виден уничтоженный бронеавтомобиль, в котором мог находится командующий ТрО (территориальной обороны) ВСУ. В самих ВСУ данную новость пока никак не прокомментировали.
Ранее Игорь Танцюра получил приказ от президента Украины о переброске резервов ТрО к Бахмуту, с целью удержания обороны города. По некоторым данным, Танцюра ехал в Бахмут после совещания. Также есть информация, что резервы ТрО будут принимать непосредственное участие в ожидаемом контрнаступлении.