Не обделил вниманием Пригожин и президента Украины

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По уже сложившейся традиции, глава ЧВК "Вагнер" поздравил россиян (и не только) с очередным праздничным днём. Пресс-служба Пригожина в своём телеграм-канале выложила видео с главой ЧВК "Вагнер", на котором он поздравляет всех с праздником весны и труда.

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"Сегодня 1 мая, 14:30. Наилучшее место, откуда можно поздравить с праздником международной солидарности трудящихся - это город Соледар. За нами завод "Knauf" соледарский, но фоне которого лучше всего сказать: Мир! Труд! Май!", - произнёс краткую речь Евгений Викторович.

Не остался без внимания со стороны Пригожина и президент Украины. В отдельном видео глава "музыкантов" обратился к нему лично: "Владимир Саныч, дорогой, генералу Сырскому тоже мои поздравления с первым мая. Из города Соледар в день международной солидарности трудящихся говорю вам поздравления с 1 мая."

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Кроме того Пригожин поздравил с днём рождения ЧВК "Вагнер" (компания была образована 1 мая), а также командира штурмового отряда с позывным Лотос, который принимал непосредственное участие при взятии Соледара.