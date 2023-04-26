ВСУ используют не только современные западные и американские мины, но и устройства советского образца

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В сети появилось видео, на котором специалист сапёрного подразделения ЧВК "Вагнер" рассказывает о различных минах, применяемых ВСУ при отходе с позиций в Бахмуте (Артёмовске).

Сапёр говорит, что противник оставляет много американских противопехотных мин Claymore (аналог советской МОН-50), приводимых в действие как с помощью растяжек, так и дистанционно, электрическим способом. "Музыкант" рассказывает, что таким мины приходилось снимать каждые 15-20 метров при вытеснении ВСУ из Бахмута. Обезвреженные мины не всегда утилизируют, бывает, что их используют против ВСУ. "Используем также по назначению. Как они против нас, так и мы против них", - констатирует сапёр ЧВК "Вагнер".

Специалист отмечает, что ВСУ в больших количествах применяют противопехотные ПФМ-1 "Лепесток". "В день мы собирали больше 150 мин, а в хорошую погоду и по 500 штук".

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Также противник использует противотанковые мины, как советского образца (в основном ТМ-62), так и "неснимаемые" магнитные мины немецкого образца. Однако и против "неснимаемых мин" есть одна хитрость - необходимо просто подождать пока у них сядут батарейки, либо, если времени не так много, уничтожить мину зарядом тротила.