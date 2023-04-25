Рекламные ролики с призывом вступать в "команду победителей" стали показывать в различных МФЦ

В сети начали появляться видео с рекламой ЧВК "Вагнер", записанные пользователями в различных многофункциональных центрах (МФЦ) и центрах занятости населения. Информацию о том, что данная реклама не является фейком подтвердил сам глава "музыкантов" в своём аудиосообщении, которое можно найти в телеграм-канале пресс-службы Пригожина (ранее пресс-служба компании Конкорд). "Не жди! Вступай в команду победителей", - говорится в видео.

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Согласно информации, представленной на видеозаписи, каждый, подписавший контракт с ЧВК "Вагнер" может рассчитывать на оклад от 240 тысяч рублей, в зависимости от занимаемой должности, а также на особые надбавки за показанный результат. На видео не говорится, о каком именно результате идёт речь, но по размещённой в интернете информации можно сделать вывод, что дополнительные выплаты предусмотрены за уничтожение военной техники и подразделений противника, а также участие в штурмовых действиях.

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Помимо ежемесячных выплат, в агитационном ролике говорится о предоставлении участникам "оркестра" лучшего снаряжения, которое у частной военной компании, а также страховании жизни и здоровья.