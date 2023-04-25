Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
AnLesha За пост начислено вознаграждение
Стало известно сколько получают бойцы ЧВК "Вагнер" - оклад от 240 тыс. рублей + премии
Рекламные ролики с призывом вступать в "команду победителей" стали показывать в различных МФЦ
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

В сети начали появляться видео с рекламой ЧВК "Вагнер", записанные пользователями в различных многофункциональных центрах (МФЦ) и центрах занятости населения. Информацию о том, что данная реклама не является фейком подтвердил сам глава "музыкантов" в своём аудиосообщении, которое можно найти в телеграм-канале пресс-службы Пригожина (ранее пресс-служба компании Конкорд). "Не жди! Вступай в команду победителей", - говорится в видео.

реклама

Согласно информации, представленной на видеозаписи, каждый, подписавший контракт с ЧВК "Вагнер" может рассчитывать на оклад от 240 тысяч рублей, в зависимости от занимаемой должности, а также на особые надбавки за показанный результат. На видео не говорится, о каком именно результате идёт речь, но по размещённой в интернете информации можно сделать вывод, что дополнительные выплаты предусмотрены за уничтожение военной техники и подразделений противника, а также участие в штурмовых действиях.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Помимо ежемесячных выплат, в агитационном ролике говорится о предоставлении участникам "оркестра" лучшего снаряжения, которое у частной военной компании, а также страховании жизни и здоровья.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#чвк вагнер #зарплата
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Пригожин отдал приказ не брать пленных – что вынудило основателя ЧВК «Вагнер» пойти на такой шаг
Бойцы "Оркестра" преодолели трудный участок, теперь продвижение в Бахмуте значительно ускорится
Пригожин прокомментировал информацию о рекламе ЧВК "Вагнер" в МФЦ и центрах занятости
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В США показали фото огромных истребителей Су-27СК и Су-30МК на фоне "малюток" F-16 ВВС Индонезии
16
Украинские танкисты недостаточны хороши для Abrams, поэтому будут наступать на немецких Leopard 2
31
Большинство словацких и польских МиГ-29 отправились не на фронт в ВСУ, а на процедуру канибализации
8
Робот Маркер станет сухопутным "авианосцем" для роевой сотни ударных БПЛА БАС-80
2
Пилот F-35 высказал своё неудовольствие из-за активированного "режима невидимки" российских сил ПВО
15
Почему решение о поставках Украине Abrams играет Москве на руку
19
Энтузиаст сравнил качество изображения XeSS, FSR 2 и DLSS 3 в Cyberpunk 2077 — AMD в отстающих
11
Radeon RX 6950 XT продолжает дешеветь — ценник RTX 4070 при более высоком уровне производительности
5
Украинская армия использует иорданские ракеты, которые первоначально были проданы Армении
6
Американские тяжело бронированные БМП M2A2 Bradley уже на Донбассе с новым сезонным камуфляжем ВСУ
10
MSI блокирует регулировку напряжения процессоров AMD Ryzen 7000X3D в новых BIOS
1
Глава Минфина РФ подтвердил приверженность курсу на ускоренный отказ России от доллара
24
В 14-м поколении процессоров Intel Core возможно объединение семейств Meteor Lake-S и Arrow Lake-S
+
Украинский представитель рассекретила новую российскую тактику атаки роем дронов против ВСУ
1
ISW: Украинская армия высадилась на левом берегу Днепра
8
В Бахмуте штурмовики совершили массивный продавливающий бросок, продвинувшись по 4 направлениям
6
Процессоры Intel Meteor Lake получат кэш-память L4
2
Турецкая армия получила танк Altay для полевых испытаний, который должен стать новым ОБТ страны
+
Продление «зерновой сделки» под угрозой: МО РФ заявило, что Украина опять использовала порт Одессы для осуществления терактов
2
Пригожин: ВСУ нарушают все законы гуманизма, убивая российских военнопленных
8

Популярные статьи

О The Sims 5 Project Rene - графика, кооператив и мультиплеер, основные механики и другое
12
Западные технологические гиганты неспособны противостоять китайскому рынку микросхем - Asia Times
+
Оптимизируем видеокарты NVIDIA GeForce в пару кликов для комфортной игры
26
ВСУ пытаются остановить российские Ланцеты установкой металлических сеток, но не судьба
3
15 портативных программ, которые пригодятся на каждом компьютере с Windows 10 и 11 в 2023 году
4
ВКС РФ уничтожили четыре истребителя ВСУ и угрожая Японии имитировали удары по спорным островам – АТ
5
США развернули БПЛА-невидимку RQ-170 для шпионажа за позициями ВС РФ в Крыму и на Донбассе
+
Илон Маск - невероятный сказочник или гений нашего времени
27
Малоизвестные факты, неудачи и будущее компании Intel
16
Как мировое правительство борется с перенаселением планеты
18

Сейчас обсуждают

Михаил Белан
19:09
Получается что i5 будет в 2 раза больше. Важно что должны нагрев уменьшить.
Спрос на ноутбуки будет оставаться слабым до конца года
Александр Казаков
19:06
Там одних польских "Тварди" за 200 штук. + вторых "Леопардов" за сотню + "Челенджеры" + "Абрамсы" на подходе. На этом фоне фотографии с Т-54 на Донбассе смотрятся совсем печально.
Американские тяжело бронированные БМП M2A2 Bradley уже на Донбассе с новым сезонным камуфляжем ВСУ
Гоогле Гооглев
19:06
Ты просто, чучело
Серийное производство ударного БПЛА «Охотник» начнут «через пару лет»
Артём Николаев
19:02
В гробу карманов нет
Стало известно сколько получают бойцы ЧВК "Вагнер" - оклад от 240 тыс. рублей + премии
Китя.
18:58
Вот глянь мое видео лично пилил rx 6900xt в 3440х1440 все на максе вполне комфортно играть https://disk.yandex.ru/d/Hdv0IdQF2eciMg
Видеокарты с менее, чем 16 ГБ памяти, не пригодны для запуска современных игр на высоких настройках
Sash33
18:58
Сказки амудеев. Воще то 1060 тянет ME:A на высоких в 1080p с 40-50фпс. Терзают смутные сомнениья что эта амудешная всрайка сможет её запустит хотя бы на минималках в 720p
Китай отправит на Луну 3D-принтеры для строительства первого поселения
Шишенбекстор
18:53
от них говной воняит
Посол Китая во Франции «понизил» статус стран Балтии и назвал Крым «изначально российским»
Александр Сечков
18:53
Когда вы с противником вроде одновременно нажмете курок, а упадешь только ты, то все поймешь)))
Оптимизируем видеокарты NVIDIA GeForce в пару кликов для комфортной игры
Шишенбекстор
18:52
шас все тортилы с латвии серонут и первыми покорят сникерс, или даже улетят на натц к усраинцам
Посол Китая во Франции «понизил» статус стран Балтии и назвал Крым «изначально российским»
erno
18:52
Да можно и больше ставить , мало кто получит.
Стало известно сколько получают бойцы ЧВК "Вагнер" - оклад от 240 тыс. рублей + премии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем