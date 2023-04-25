Информационное издание "МосНьюс" обратилось к Евгению Викторовичу Пригожину с просьбой дать комментарий по поводу того, что в центрах занятости и различных МФЦ стала появляться реклама набора добровольцев на службу в ЧВК "Вагнер".
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Пресс-служба Пригожина в своём телеграм-канале выложила аудиозапись, на которой глава "оркестра" подтвердил эту информацию и заявил, что ЧВК «Вагнер» — это армия добра и справедливости. "Спасаем от банкротства, от сварливой тёщи и от любых вредных привычек. Парни, записывайтесь в ЧВК "Вагнер", - призвал руководитель "музыкантов".
В сети появилось соответствующее видео, записанное в одном из МФЦ.
Согласно информации, транслируемой на экране телевизора, бойцам ЧВК "Вагнер" предлагают оклад от 240 тысяч рублей + надбавки за особые результаты (уничтожение военной техники и личного состава противника), а также страхование жизни и лучшее снаряжение.
В конце ролика представлены контактные данные для желающих попасть в ряды "оркестра". По последней информации в России функционирует более 60 центров по набору в ЧВК "Вагнер" в более чем 40 городах, от Калининграда до Читы.