"Спасаем от банкротства, от сварливой тёщи и от любых вредных привычек", - сказал Пригожин о рекламе набора в ЧВК "Вагнер" в МФЦ и Центрах занятости Московского региона

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Информационное издание "МосНьюс" обратилось к Евгению Викторовичу Пригожину с просьбой дать комментарий по поводу того, что в центрах занятости и различных МФЦ стала появляться реклама набора добровольцев на службу в ЧВК "Вагнер".

реклама

Пресс-служба Пригожина в своём телеграм-канале выложила аудиозапись, на которой глава "оркестра" подтвердил эту информацию и заявил, что ЧВК «Вагнер» — это армия добра и справедливости. "Спасаем от банкротства, от сварливой тёщи и от любых вредных привычек. Парни, записывайтесь в ЧВК "Вагнер", - призвал руководитель "музыкантов".

В сети появилось соответствующее видео, записанное в одном из МФЦ.

Согласно информации, транслируемой на экране телевизора, бойцам ЧВК "Вагнер" предлагают оклад от 240 тысяч рублей + надбавки за особые результаты (уничтожение военной техники и личного состава противника), а также страхование жизни и лучшее снаряжение.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В конце ролика представлены контактные данные для желающих попасть в ряды "оркестра". По последней информации в России функционирует более 60 центров по набору в ЧВК "Вагнер" в более чем 40 городах, от Калининграда до Читы.