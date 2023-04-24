Ожидается, что новинка появится в июне по цене более 1700 долларов

В сети активно обсуждаются первые "живые" кадры складного смартфона от Google. Напомним, что компания ещё не выпускала складных девайсов и данный смартфон должен стать первым из них. Если нам не пытаются бросить пыль в глаза, то вот он - Pixel Fold! Действительно, на этой фотографии мало что отличает этот смартфон (как его уже успели прозвать - Google Fold) от похожих устройств других брендов - ни логотипа, ни характерных штрихов дизайна, таких как большая панель камеры, только селфи-камера спереди, внутренние ободки и складной экран с закругленными краями. Это может быть как прототип устройства Samsung, так и смартфон от Google. Эту утечку можно было бы оставить без внимания, если бы она не исходила от надежного источника (и разработчика) Кубы Войцеховски (Kuba Wojciechowski), который следит за этим устройством уже продолжительное время. Он утверждает, что это Pixel Fold, и говорит, что единственное, что он может заявить официально, это то, что этим снимкам уже больше месяца.

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Согласно многочисленным утечкам, анонс Pixel Fold состоится 10 мая, поставки начнутся в июне, а стоимость 5,8-дюймового телефона, который раскладывается в 7,6-дюймовый планшет, с процессором Google Tensor G2, составит более 1700 долларов.