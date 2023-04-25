По словам компании, линейка корпусов CTE C750 идеальна для геймеров, которые хотят выжать из сборки максимум

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

3070 Gigabyte за 50 тр с началом

3070 Gigabyte за 50 тр с началом

-10% на RTX 4080 в рублях

-10% на RTX 4080 в рублях

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке

-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке

Компания Thermaltake выпускает серию корпусов CTE C750 Full Tower в чёрном и снежном исполнении. Серия CTE C750 - это Full Tower корпуса формата E-ATX направленные на обеспечение "высокого уровня тепловой эффективности критически важных компонентов".

реклама

В корпусах предустановлены три вентилятора охлаждения CT140, и заявлена поддержка до 420 мм радиаторов СЖО.

Для обеспечения более эффективного воздушного потока в серии CTE используется поворот материнской платы на 90 градусов, что позволяет процессору и графическим картам, наибольшим источникам тепла, иметь независимые пути для воздушных потоков, будучи размещёнными гораздо ближе к холодному воздуху.

Серия CTE C750 позволяет разместить до четырнадцати 120 мм/140 мм вентиляторов и 420 мм радиатор, обеспечивая приток холодного воздуха с трёх направлений для тепловой конвекции.

Серия CTE C750 включает два варианта. Корпус CTE C750 TG ARGB Full Tower Chassis поставляется с передней панелью из закаленного стекла и предустановленными вентиляторами охлаждения CT140 ARGB; корпус CTE C750 Air Full Tower Chassis имеет переднюю панель из перфорированного металла и предустановленные вентиляторы охлаждения CT140 PC и считается более вентилируемым корпусом.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Особенности корпуса CTE C750 Full Tower:

В конструкции CTE используется поворот материнской платы на 90 градусов, что обеспечивает более эффективное направление воздушного потока на критически важные компоненты.

Максимальная поддержка радиаторов - до 360 мм/420 мм в нескольких местах. В CTE C750 можно установить до 5 радиаторов одновременно (три 360-мм и два 240-мм радиатора). Можно установить до 420 мм радиаторов спереди, сзади и со стороны материнской платы.

Вращающиеся слоты PCI-E дают возможность разместить видеокарту как горизонтально, так и вертикально, создавая большое количество свободного пространства.

Поддерживается процессорный кулер с максимальной высотой 190 мм, видеокарта длиной до 420 мм, блок питания длиной до 220 мм и до двенадцати 2,5" SSD или семи 3,5" HDD.

Сверху, спереди, снизу, сзади и с правой стороны корпуса расположены тонкие съемные фильтры, обеспечивающие защиту от пыли, которые снимаются для очистки.

Четыре порта USB 3.0, один USB 3.2 Gen 2 Type-C и порты HD Audio расположены на верхней панели