На видео, опубликованном в социальной сети Вконтакте, описано 4 дня из курса боевой подготовки добровольцев из Белгородской и Курской областей.
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В первый день проводились тактические занятия по огневой подготовке, на которых были изучены характеристики и материальная часть пулемёта Калашникова модернизированного (ПКМ) калибром 7,62 мм.
На второй день проводились занятия по тактической подготовке. На видео показана тренировка бойцов по работе в составе тройки и выполнение флангового обхода. На фоне видно тренировочный лагерь солдат, а также полосу препятствий.
Добровольцы подходят к своим тренировкам со всей серьёзностью: не бояться испачкаться в грязи или промочить своё обмундирование.
Третий день был посвящён медицинской подготовке. Инструкторы обучили личный состав правильному применению медицинских средств, а также безопасному алгоритму действий при оказании взаимопомощи.
На четвёртый день добровольцы приняли участие в занятиях по инженерной подготовке, на которых рассматривались различные осколочные мины направленного действия (МОН-50, МОН-90, МОН-100).
Кроме того была показана тренировка по метанию на дальность боевых гранат Ф-1 из окопа.
По словам бойцов, которые уже прошли подготовку, в учебном центре работают настоящие профессионалы по всем направлениям боевой работы. Доброволец отмечает широкий выбор стрелкового оружия и условия, максимально приближенные к реальным, по его словам стрельба ведётся боевыми патронами.
В конце видео боец обратился ко всем желающим записаться в добровольцы: "Не бойтесь, приезжайте, обучайтесь. Нынешнее время неспокойное. Здесь ребята научат всему, ждём вас."