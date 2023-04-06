В социальной сети Вконтакте появилось видео, на котором глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин решил лично поработать оператором колл-центра компании и даже провёл собеседование с одним из кандидатов. Пригожин рассказал, что в ЧВК "Вагнер" востребованы такие специальности, как штурмовик, танкист, артиллерист, оператор БПЛА, связист и тд.
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Судя по всему кандидат ранее проходил службу в пограничных войсках, а теперь решил попробовать свои силы в составе ЧВК "Вагнер".
Пригожин спросил про возраст, физическую форму кандидата, а также опыт стрельбы из различного оружия. Глава ЧВК "Вагнер" сказал, что в центрах по приёму в "оркестр" нужно сдать несколько нормативов, после чего инструктор определит наиболее подходящую специализацию. "Если бегаете не очень хорошо, то в штурмовиках будет сложно. Если есть тяга к компьютерным историям, то это может быть оператор БПЛА или дронов-камикадзе", - сообщил кандидату Евгений Викторович.
Руководитель "музыкантов" подчеркнул, что самая уважаемая, востребованная и самая важная специальность это "штурм мэн". Не понятно, узнал ли кандидат, что с ним разговаривает сам глава компании, но как бы то ни было, Пригожин уже не раз показывает, что в ЧВК "Вагнер" разрыв между командирами и подчинёнными намного меньше, чем в штатной армии.