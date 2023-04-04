Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что сегодня, 4 апреля, Североатлантический альянс пополнится ещё одним участником - Финляндией. Данное событие придвинет НАТО ещё ближе к Российской Федерации, увеличив общую границу России с Альянсом с нынешних 1215 километров до 2555 километров, а расстояние от НАТО до Северной столицы составит всего пару сотен километров.
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Однако, не стоит поднимать панику раньше времени. Несмотря на то, что одной из причин начала СВО как раз являлось разрастание Альянса на восток, Финляндия не испытывает к России враждебности. У России с Финляндией нет "яблок раздора", а население страны не испытывает русофобных настроений. Исходя из этого, не стоит ожидать больших изменений в отношениях между странами. По словам правительства Финляндии вступление в НАТО необходимо лишь для повышения собственной безопасности, а не для действий против РФ.
Финляндия станет 31-м членом НАТО. Вместе с Финляндией в мае 2022 года заявку на вступление в Североатлантический союз подала Швеция, однако решение по ней задерживается из-за возражений Турции. Что интересно, по данным опросов в январе 2022 года за вступление в НАТО высказывались лишь 28% населения Финляндии.