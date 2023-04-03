Финляндия станет 31-м членом альянса

Завтра, 4 апреля, Североатлантический альянс пополниться новым участником - Финляндия официально вступит в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Появление 31-го члена альянса увеличит границу НАТО с Россией с 1215 километров до 2600 километров, то есть более чем в 2 раза. Показательно в реалиях того, что одной из целей СВО было недопущение продвижения НАТО к российским границам. Теперь же альянс находится всего в паре сотен километров от Северной столицы

Однако, пока беспокоиться рано. Финляндия сохраняет свой военный нейтралитет к России и не стремиться к эскалации конфликта на своей территории. Страна не проявляет враждебности, не является русофобским государством. Россиянам с финнами и делить особо нечего, поэтому заявления официальных финских властей о том, что вступление в НАТО нужно лишь в целях обеспечения безопасности, выглядит вполне правдоподобно.

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Не видится особых изменений и в отношениях с Финляндией. Вполне вероятно, что после её вступления в альянс кардинальных изменений не последует. Никаких экономических и политических предпосылок для этого нет.