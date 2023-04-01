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GIGABYTE представила системные платы A620 с поддержкой AMD Ryzen 7000 на платформе AM5
На данный момент это самое бюджетное решение компании
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Компания GIGABYTE представила свои новейшие системные платы A620, обеспечивающие "оптимальную производительность памяти и всесторонние возможности". Они поддерживают процессоры AMD Ryzen серии 7000, что позволяет линейке A620 предложить "наиболее конкурентоспособную платформу AM5 для пользователей".

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Новые материнские платы, усовершенствованные благодаря эксклюзивной компоновке от GIGABYTE и настройкам BIOS, способны обеспечить оптимальную производительность памяти DDR5 EXPO/XMP при разгоне до 6400 МГц. Кроме того, они оснащены технологией PCIe EZ-Latch, упрощающей апгрейд видеокарт и исключающей случайное повреждение окружающих компонентов.

Также компания заявила об использовании эксклюзивной функции GIGABYTE Q-Flash Plus - с помощью неё пользователи смогут обновить BIOS без необходимости установки процессора, памяти или видеокарты. GIGABYTE предлагает платформу A620 с удобными для пользователя функциями и множеством вариантов форм-факторов от Micro ATX до Mini ITX.

Основные характеристики платы:

  • Сокет：Поддерживает процессоры AMD Ryzen™ серии 7000 Socket AM5
  • Питание：8+2+1 фаз
  • Двухканальная память DDR5：4*SMD DIMMs с поддержкой модулей памяти AMD EXPO™ и Intel® XMP
  • Скоростное хранение данных：PCIe 4.0 x4 M.2
  • Усовершенствованное охлаждение M.2 Thermal Guard：Для обеспечения стабильности питания VRM и производительности M.2 SSD
  • PCIe x16 EZ-Latch с быстросъемной и безвинтовой конструкцией
  • Сеть：Wi-Fi 6E 802.11ax и GbE LAN
  • Расширенные возможности подключения：DP, HDMI
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