Компания GIGABYTE представила свои новейшие системные платы A620, обеспечивающие "оптимальную производительность памяти и всесторонние возможности". Они поддерживают процессоры AMD Ryzen серии 7000, что позволяет линейке A620 предложить "наиболее конкурентоспособную платформу AM5 для пользователей".
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Новые материнские платы, усовершенствованные благодаря эксклюзивной компоновке от GIGABYTE и настройкам BIOS, способны обеспечить оптимальную производительность памяти DDR5 EXPO/XMP при разгоне до 6400 МГц. Кроме того, они оснащены технологией PCIe EZ-Latch, упрощающей апгрейд видеокарт и исключающей случайное повреждение окружающих компонентов.
Также компания заявила об использовании эксклюзивной функции GIGABYTE Q-Flash Plus - с помощью неё пользователи смогут обновить BIOS без необходимости установки процессора, памяти или видеокарты. GIGABYTE предлагает платформу A620 с удобными для пользователя функциями и множеством вариантов форм-факторов от Micro ATX до Mini ITX.
Основные характеристики платы:
- Сокет：Поддерживает процессоры AMD Ryzen™ серии 7000 Socket AM5
- Питание：8+2+1 фаз
- Двухканальная память DDR5：4*SMD DIMMs с поддержкой модулей памяти AMD EXPO™ и Intel® XMP
- Скоростное хранение данных：PCIe 4.0 x4 M.2
- Усовершенствованное охлаждение M.2 Thermal Guard：Для обеспечения стабильности питания VRM и производительности M.2 SSD
- PCIe x16 EZ-Latch с быстросъемной и безвинтовой конструкцией
- Сеть：Wi-Fi 6E 802.11ax и GbE LAN
- Расширенные возможности подключения：DP, HDMI