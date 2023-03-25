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В возрасте 94 лет умер Гордон Мур - основатель компании Intel и создатель закона Мура
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Компания Intel сообщила, что её основатель, Гордон Мур, ушёл из жизни в возрасте 94 лет. Согласно официальной информации причиной смерти стала старость. Гордон Мур ушёл из жизни у себя дома на Гавайях в окружении близких родственников. Гордон Мур и Роберт Нойс стали основателями Intel в 1968 году. Мур занимал множество должностей, пока не ушёл в 2006 году.

Даже если вы не очень хорошо знакомы с деятельностью Мура в Intel, вы скорее всего слышали о законе Мура, утверждающем, что число транзисторов в интегральных схемах примерно за два года увеличивается вдвое. Изначально в 1965 году Мур заявил, что количество транзисторов будет удваиваться ежегодно, но в 1975 году это утверждение было изменено на каждые два года. С тех пор закон Мура остается в основном верным, хотя некоторые утверждают, что сегодня он не так актуален.

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Мур постоянно занимался благотворительностью и был филантропом, в частности, особое внимание он уделял охране окружающей среды и улучшению медицинского обслуживания людей. Совместно со своей женой он основал благотворительный Фонд в 2000 году. Сейчас общие пожертвования фонда превышают 5 миллиардов долларов.

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