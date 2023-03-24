Фильм "Зона искупления" уже можно найти в свободном доступе в т.ч. на YouTube

Сегодня, 24 марта в свет вышел документальный фильм "Зона искупления", повествующий о людях, променявших тюремные камеры и "блатной" статус на лужи и грязь окопов, о людях, решивших навсегда оставить в прошлом криминальную жизнь и искупить свою вину перед родиной кровью.

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Документальный фильм, снятый командой информационного агентства RT, рассказывает о бывших заключённых российских тюрем и лагерей, принявших решение вступить в ЧВК "Вагнер". В фильме рассказываются истории самих бойцов, и показываются тренировки перед отправкой на передовую. Кроме того, в картине показаны уникальные кадры штурма Бахмута (Артёмовска) и Соледара.

"Я не видел ни одного труса, не видел чтобы кто-то дал заднюю, не видел, чтобы кто испугался. Все идут несмотря ни на что, нагло и дерзко", - комментирует обстановку в рядах подразделений "Вагнера" один из членов компании.

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Не оставил без внимания выход фильма и глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин: "сегодня на RT вышел фильм "Зона искупления" о бойцах ЧВК "Вагнер", которые пришли к нам добровольно из тюрем и лагерей. Спасибо этим парням и спасибо съёмочной группе"