4K UHD на экране диагональю 100 дюймов в сочетании со звуком театрального уровня Harman Kardon

ViewSonic выпускает первые проекторы с пометкой "Designed for Xbox", спроектированные специально для использования с игровой приставкой от Майкрософт. Новые светодиодные проекторы X1-4K и X2-4K с коротким выступом способны выдавать плавное изображение в формате 4K UHD на большом экране с диагональю 100 дюймов в сочетании со звуком театрального уровня, благодаря акустике Harman Kardon, делая игры более захватывающими и интересными, чем прежде.

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Представитель компании заявил:"ViewSonic стремится внедрять инновации во все наши решения, ориентируясь на пользователя, и обеспечивать максимальное аудиовизуальное удовольствие. Помимо того, что мы являемся первым в мире брендом проекторов, получившим сертификат TÜV SÜD, подтверждающий снижение вредного влияния синего излучения для защиты глаз, мы также выпустили первое в отрасли решение "Designed for Xbox. Мы рады сотрудничать с Microsoft, чтобы предоставить всем игрокам на Xbox лучший игровой опыт с помощью наших новейших светодиодных проекторов серии X. Мы будем продолжать совершенствовать наши проекторы, чтобы повысить уровень домашних развлечений для всех".

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Проекторы могут похвастаться эксклюзивными для Xbox комбинациями разрешения и частоты обновления, а также быстрым временем отклика 4,2 мс и частотой обновления 240 Гц, что гарантирует плавный игровой процесс.