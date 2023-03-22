Пользователи сообщают о проблемах с последней версией Windows 10 после обновления March 2023 Update (код KB5023696)

На различных форумах и на сайте WindowsLatest появляются жалобы на последнее обновление. По сообщениям, после обязательного обновления безопасности пользователи, помимо прочего, испытывают проблемы с производительностью и запуском, а в некоторых случаях даже получают синий экран смерти (BSoD).

реклама

В большинстве случаев процесс установки, похоже, идёт неправильно, появляются различные сообщения об ошибках (упоминаются ошибки 0x800f081f, 0x800f0984, 0x800f0922). В некоторых случаях система аварийно завершает работу во время установки, в других - сразу после установки обновления. Проблемы не обязательно сохраняются; некоторые пострадавшие пользователи сообщают, что их система работает нормально после перезагрузки, а один человек пишет, что данное обновление отсутствует в истории обновлений и поэтому не может быть удалено.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

На данный момент единственное решение проблемы - это откат системы; по возможности, пользователям Windows 10 22H2 и старше лучше всего удалить обновление безопасности KB5023696 и таким образом понизить версию системы до последнего февральского патча. Microsoft знает о проблемах, но пока нет официальных сообщений о том, что ведется работа над исправлением.