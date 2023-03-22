На различных форумах и на сайте WindowsLatest появляются жалобы на последнее обновление. По сообщениям, после обязательного обновления безопасности пользователи, помимо прочего, испытывают проблемы с производительностью и запуском, а в некоторых случаях даже получают синий экран смерти (BSoD).
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В большинстве случаев процесс установки, похоже, идёт неправильно, появляются различные сообщения об ошибках (упоминаются ошибки 0x800f081f, 0x800f0984, 0x800f0922). В некоторых случаях система аварийно завершает работу во время установки, в других - сразу после установки обновления. Проблемы не обязательно сохраняются; некоторые пострадавшие пользователи сообщают, что их система работает нормально после перезагрузки, а один человек пишет, что данное обновление отсутствует в истории обновлений и поэтому не может быть удалено.
На данный момент единственное решение проблемы - это откат системы; по возможности, пользователям Windows 10 22H2 и старше лучше всего удалить обновление безопасности KB5023696 и таким образом понизить версию системы до последнего февральского патча. Microsoft знает о проблемах, но пока нет официальных сообщений о том, что ведется работа над исправлением.