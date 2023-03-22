Производитель обещает 5.5 часов работы на одном заряде и до 28 часов работы с зарядкой от кейса.

Компания Jabra выпустила Elite 4, гарнитуру начального уровня, которая станет заменой Elite 3. Новая гарнитура оснащена тем же оборудованием, что и ее предшественница, но с новыми возможностями подключения, такими как Bluetooth Multipoint и Swift Pair. Jabra Elite 4 будет доступна по рекомендованной розничной цене 99 евро, что примерно на 20 евро дороже, чем цена Elite 3, но на 20 евро дешевле, чем немного более роскошная Jabra Elite 4 Active, выпущенная в 2021 году. Новая гарнитура доступна в цветах Dark Grey, Navy, Lilac и Light Beige.

реклама

Как и ее предшественница, гарнитура Jabra Elite 4 имеет активное шумоподавление и использует для этого 4 микрофона. Микрофоны также используются во время звонков. Наушники оснащены 6-миллиметровыми динамиками. Кроме того, они имеют класс защиты IP55, что означает, что брызги воды и пыль им не страшны.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В модели Elite 4 компания обещает время воспроизведения 5,5 часов (с включенным шумоподавлением) и в общей сложности 22 часа в сочетании с прилагаемым зарядным кейсом. Без шумоподавления гарнитура проработает в общей сложности до 28 часов. Jabra также обещает один час автономной работы после 10 минут зарядки. Для действительно экстренных случаев есть функция Go Solo, которая позволяет использовать один наушник, пока другой заряжается.