Intel Xeon W9 3495X, анонсированный в январе, теперь имеет за своим именем мировой рекорд по достижению самого высокого энергопотребления в истории. Энтузиаст под ником Elmor, сотрудничающий с компанией Asus, провёл эксперимент по разгону процессора Intel и показал, что топовый чип из серии Sapphire Rapids требует для своей работы чуть менее 1900 Вт электроэнергии. Это очень большая мощность - примерно в 4 раза больше, чем у флагманской видеокарты Nvidia RTX 4090 (450 Вт).
реклама
В своём эксперименте оверклокер использовал материнскую плату Asus Pro WS W790E-Sage SE в комплекте с восемью модулями оперативной памяти ddr5 G.Skill Zeta R5. Чип от Intel смог набрать внушительные 132 220 баллов в бенчмарке Cinebench R23. И хотя это немного ниже, чем рекорд, установленный ранее, впечатляет здесь именно мощность, которую потребляет процессор - 1881 Вт
Согласно спецификациям от компании Intel, процессор Xeon w9-3495X разработан по техпроцессу Intel 7, имеет 56 ядер (112 потоков), максимальная частота с использованием технологии Turbo Boost Max 3.0 составляет 4.8 ГГц, а базовое энергопотребление составляет 350 Вт (т.е. в 5 раз ниже, чем у разогнанного образца).