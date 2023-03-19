Пригожин добавил, что "оркестр" воюет не ради пиара, а за идею "великой России"

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В своём интервью информационному изданию ФАН, Евгений Пригожин ответил на несколько вопросов журналистов. Один из вопросов касался освобождения Бахмута (Артёмовска). Глава ЧВК "Вагнер" заявил, что ситуация в Бахмуте напряжённая, в городе идут тяжёлые бои, а военнослужащие ВСУ никуда не отступают, а только усиливают артиллерийские обстрелы.

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Руководитель "оркестра" заявил, что "снарядный голод - это основа того, чтобы ЧВК Вагнер не взяла Бахмут", однако добавил, что несмотря ни на какие обстоятельства "Вагнер" добьётся поставленной задачи и освободит город "не пиара ради, а чтобы показать всему миру, что русские могут".

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Ранее Пригожин прокомментировал новость о том, что Литва признала ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Евгений Викторович ответил, что мнение литовских парламентариев никаким образом не повлияет на работу ЧВК "Вагнер". Также Пригожин отметил, что наёмники из Литвы, Эстонии и Латвии не отличаются мужеством и зачастую бегут с поля боя, оставляя своих товарищей.