Укроборонпром сообщил о запуске собственного производства 125-мм танковых снарядов в одной из стран НАТО, чтобы не провоцировать удары российских ракет по своей территории

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После недавнего "удара возмездия" гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", в результате которого были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, Украина перенесла производство новых танковых 125-мм снарядов на территорию одной из стран НАТО.

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Киев собирается полностью обеспечить танковый парк советского образца, который ещё остался у ВСУ, боеприпасами собственного производства (хоть и на территории другой страны). По заявлению Укроборонпрома, производство новых танковых снарядов уже начато.

Неизвестно, как Украина успела так быстро "построить" свой "собственный" завод, но очевидно, что снаряды будут создаваться с помощью европейского оборудования, однако, как утверждает сам Укроборонпром, работать на заводе будут исключительно граждане Украины.

Хоть страна, которая согласилась развернуть производство снарядов для Украины, не указывается в заявлении, многие эксперты предполагают, что это Чехия. В Праге не один раз заявляли о том, что планируют запустить совместные с Украиной предприятия по производству боеприпасов.

Несмотря на то, что доставка боеприпасов из другой страны потребует больше логистических и временных затрат, Украина пошла на это дабы не провоцировать прилёт новых российских ракет по своей территории.

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Укроборонпром уже сообщил в своём телеграм-канале, что первая партия снарядов, изготовленных на новом заводе, уже поступила на склады.