Астронавты, живущие в космосе, уже демонстрировали причудливые способы употребления пищи и жидкостей. Но теперь НАСА показало футуристическую космическую кружку.

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Согласно NASA, эти космические кружки используют концепции гидродинамики для имитации эффекта гравитации в космосе. Жидкость не будет выливаться из кружки, даже когда она переворачивается вверх дном.

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Демонстрационный образец является частью эксперимента НАСА по изучению капиллярного потока, и агентство работает над футуристической космической технологией уже более десяти лет. Патент, выданный в 2011 году, принадлежит астронавту Дону Петтиту и математикам Полу Конкусу и Роберту Финнсу.

Агентство утверждает, что специально разработанная чашка "использует комбинированные эффекты поверхностного натяжения, смачивания и геометрии" вместо того, чтобы полагаться на гравитацию, и позволяет астронавтам легко пить жидкость. Для этого им достаточно поместить рот на узкую верхнюю часть космической чашки, и кофе автоматически втягивается в рот благодаря капиллярному действию.

Некоторые распространенные примеры "антигравитационного" капиллярного эффекта - это движение воды вверх через папиросную бумагу или движение воды в растениях от их корней. NASA ожидает, что эти исследования могут облегчить процесс питья в условиях микрогравитации, а также уменьшить вес и размер пакетов с жидкостями, отправляемых в космос.

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Если говорить о напитках, которые есть в космосе, то они включают воду, сок, чай, кофе, какао и другие. И частью эксперимента является наблюдение за тем, как астронавты пьют эти жидкости. Однако в NASA считают, что конструкция космической чашки может найти применение и на Земле в области медицинских исследований и доставки лекарств.