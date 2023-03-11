Глава "музыкантов" Евгений Пригожин сделал заявление, которое по его словам "поразит всех россиян и весь мир".

Телеграм-канал "Позывной Брюс" опубликовал видео, на котором Евгений Пригожин, находясь в Бахмуте (Артёмовске), в одной из многоэтажек, отвечает на вопросы. На заднем плане слышны взрывы, и видны отблески огня, что говорит о близости линии фронта. Один из вопросов касался политических амбиций главы ЧВК "Вагнер". Так как подобный вопрос задаётся Пригожину довольно часто и уже успел ему надоесть, то Евгений Викторович решил в этот раз подогреть интерес пользователей и ответить с иронией.

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В отрывке из видео, глава "Вагнера" говорит о том, что у него "появились политические амбиции, глядя на всё вокруг". Пригожин заявил, что он принял решение в 2024 году баллотироваться в президенты, в президенты Украины. По словам Пригожина, если он выиграет эти выборы, то "всё будет хорошо и снаряды будут не нужны". После серии взрывов, близкой к месту съёмки, Пригожин с иронией говорит оператору, что "если прилетит, то президентом Украины останется Зеленский".

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Кроме этого вопроса в видео задаются и более провокационные, например, почему Пригожин не может самостоятельно купить боеприпасы для ЧВК, а не требовать их от Министерства обороны. По последней информации отряды ЧВК "Вагнер" находятся всего в километре от административного центра города.