Компания под названием TP-Link ASIC утверждает, что продает высокоскоростной маршрутизатор для майнинга NX31 по цене около 1360 евро, но, как выяснили в Tom's Hardware, эта компания не имеет никакого отношения к реальной TP-Link.
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В своем заявлении производитель настоящего сетевого оборудования сообщил, что явная дочерняя компания ASIC не продает никаких реальных продуктов TP-Link. Таким образом, похоже, что это мошенник, продающий маршрутизатор для майнинга под вымышленным именем, или, возможно, создавший компанию, подозрительно похожую на уже существующую. Кроме того, используемое изображение "TP-Link ASIC NX31", похоже, является просто изображением настоящего Archer BE900.
Согласно пресс-релизу "TP-Link ASIC", маршрутизатор NX31 может как подключать устройства к Wi-Fi 7, так и добывать криптовалюту с хэшрейтом 31,2 TH/s, что значительно выше, чем у RTX 4090.
Таким образом, хэшрейт и функциональность ASIC кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, хотя различные сайты, связанные с криптовалютами, преподносят устройство как революционную разработку. В TP-Link заявили, что это не официальный продукт производителя маршрутизаторов. Компания заявляет, что прилагает все усилия, чтобы добиться удаления вводящего в заблуждение пресс-релиза со сторонних сайтов.