Когда боеприпасов нет, в ход идут любые подручные предметы

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Чешский наёмник Милош, в интервью испанскому изданию El Pais заявил, что боеприпасов часто не хватает, а потому в бою приходится использовать любые подручные предметы, даже ботинки.

Бои в Бахмуте идут от улицы к улице, от дома к дому. "Эти последние минуты тяжёлые. Большие потери несут обе стороны". Милош, 54-летний чешский наёмник, рисует почти апокалиптическую картину битвы под Бахмутом, самой кровопролитной и самой затяжной в русско-украинском конфликте. Несколько недель назад он был легко ранен под Бахмутом. Его бронежилет остановил пулю, но ударом сломало два ребра.

"Бахмут, в котором до того, как он стал театром военных действий, проживало 70 000 человек, теперь является настоящим эпицентром войны.", - говорит наёмник в интервью.

Наёмник утверждает, что иногда приходится идти в рукопашную. Он говорит, что был на передовой "много раз". И когда боеприпасы кончаются, а оружия под ругой нет, "ты достаешь всё, что у тебя есть: нож, лопату, всё важно, чтобы спасти свою жизнь. Когда у тебя ничего нет, ты достаёшь ботинок и сражаешься ботинком".

Ранее, военный эксперт Виктор Литовкин заявил о безысходном положении ВСУ в Бахмуте.

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