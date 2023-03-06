Подробности рассказал руководитель научно-производственного предприятия "Штурм" Владимир Дробяк

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Опыт проведения спецоперации показал, что экипировка, имеющаяся в войсках ВС РФ в настоящее время не всегда удобна, эргономична и способна защитить от осколочных ранений. Российские разработчики уже активно ведут работу над созданием новой бронеодежды для подразделений и частей российской армии.

Руководитель научно-производственного предприятия "Штурм" Владимир Дробяк заявил "РИА Новости", что российские инженеры разрабатывают специальную боевую бронеэкипировку для бойцов армии России.

По его словам главная задумка проекта состоит в комбинировании элементов бронезащиты (например той, что применяется в бронежилетах последнего поколения) с различными частями военной формы. Данный проект носит рабочее название КУБ.

"Сейчас мы работаем над созданием многослойной системы защиты для военнослужащего за счёт переноса некоторых защитных свойств бронежилетов на элементы снаряжения и одежды", - поделился информацией инженер, добавив, что рабочий процесс создания новой системы защиты идёт в соответствии с планом.

Дробяк заявил, что создание удобной формы, способной спасти жизнь человека и снизить воздействие поражающих факторов оружия является приоритетной. Её решение заметно повысит как эффективность выполнения боевых задач военнослужащими ВС РФ, так и создаст для них высокую степень защищённости.

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"Та форма одежды, которая сейчас принята на снабжение российской армии, превратившаяся сегодня в одежду для ведения боя, не предназначена для выполнения этих задач", - подчеркнул гендиректор предприятия.