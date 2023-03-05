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Louis Vuitton обвинили в поддержке спецоперации
Проукраинские пользователи увидели в проморолике Louis Vuitton флаги России, ДНР и букву V
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Французский дом моды Louis Vuitton, выпускающий дорогую брендовую одежду, обувь и аксессуары, опубликовал свой новый рекламный ролик, в котором настроенные против России пользователи увидели поддержку СВО и суверенитета ДНР.

На самом деле ролик является анонсом поступившей в продажу новой женской коллекции. Но проукраинским пользователям объяснения не нужны. Они уже успели обвинить компанию во всех грехах, многие заявили, что "счастливы, что не имеют вещей бренда". В выражениях пользователи тоже не стеснялись.

А дело всё в том, что в видео демонстрируется флаг в трёх цветах — белом, синем и красном (цвета флага Франции), а посередине размещается большая чёрная буква V (первая буква фамилии Vuitton). Промо ролик выпущен в связи с представлением новой женской коллекции на Неделе моды в Париже, которая состоится 6 марта. Однако в этом проукраинские пользователи увидели цвета флага России и ДНР, а знак V российские войска наносят на свою военную технику (как и знак Z).

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Но никакие оправдания компании и здравый смысл не устроили фанатиков, они всерьёз заявляют, что всё это представление ни что иное, как поддержка России и спецоперации.

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#сво #спецоперация #louis vuitton #луи витон
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