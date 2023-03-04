Несмотря на то, что западные страны и США пытаются всячески "задушить" российский военно-промышленный комплекс (ВПК) всё новыми пакетами санкций, Россия не собирается сдаваться.
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Так, Россия импортирует необходимую для военных целей электронику в обход западных санкций. По данным Bloomberg, объём ввозимой электроники вернулся к уровню 2020 года. Но это не значит, что Россия отказалась от использования западной электроники и полностью перешла на "импортозамещение". Совсем нет, просто Россия стала покупать эту электронику не у западных стран, а у других "партнёров". Например, у турецких, китайских, казахстанских и других посредников.
Причём западные аналитики отмечают заметный рост поставок из Поднебесной. Роль Китая в снабжении российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), по утверждению западных дипломатов, стала заметна гораздо сильнее. Конечно, такой способ несёт в себе дополнительные издержки, но другого выхода пока нет.
Аналитики отмечают, что с начала СВО произошёл резкий рост закупок микроэлектроники такими странами, как ОАЭ, Сербия, Казахстан, Турция и другими. Вполне возможно, что данный "излишек" и поставляется в Россию.