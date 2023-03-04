Дмитрий Медведев сделал заявление относительно новости о постройке ФРГ танкового завода Rheinmetall на Украине. По его словам это событие вызовет ответную реакцию в виде "салюта из "Калибров" [прим. Калибр - российская крылатая ракета морского или воздушного базирования] и другой пиротехники".
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"Сообщение о строительстве концерном Rheinmetall танкового завода на Украине похоже на троллинг киевского режима. Если все-таки фрицы решат строить по-настоящему, ждём с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из "Калибров" и других пиротехнических средств", — сообщил Медведев у себя в телеграме.
По заявлениям самой корпорации Rheinmetall, завод будет способен выпускать до 400 танков Leopard в год, что вчетверо больше, чем страны Запада уже пообещали Украине. Решение по строительству завода должно быть принято уже в ближайшие месяцы. Конечно, вероятность того, что Германия (а скорее всего и страны Запада совместно с США) вложит деньги в производство своих танков на территории Украины небольшая, тем не менее, обсуждение подобного вопроса говорит о том, что ФРГ настроена на серьёзные действия против российской армии.