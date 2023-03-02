В ближайшие годы планируется возвращение пилотируемых лунных миссий впервые с 1970-х годов. В связи с этим Европейское космическое агентство ESA хочет договориться о том, какой часовой пояс должен действовать на Луне. До сих пор использовалось время той страны, которая управляла миссией. Для МКС будет использоваться часовой пояс UTC, так что разница во времени будет несколько разделена между США и Канадой с одной стороны и Европой, Японией и Россией с другой.
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Инженер-навигатор Пьетро Джордано рассказывает, что идея была задумана на встрече в Нидерландах, и необходимость её реализации признана во всем мире. В настоящее время международная команда изучает вопрос о том, какая организация (организации) должна устанавливать и отслеживать время на Луне. В том числе рассматривается вопрос о том, будет ли стандартное время практичным для астронавтов на Луне.
Общая теория относительности также вносит некоторую сумятицу в работу. Из-за меньшей гравитации время на Луне идет быстрее, чем на Земле, в результате чего часы в сутки идут на 56 микросекунд вперед. Это кажется незначительным, но в конечном итоге накапливается и имеет значение для навигации и связи. Кроме того, день на Луне длится столько же, сколько 29,5 дней на Земле.
По словам представителя компании Бернхарда Хуфенбаха, как только эти проблемы будут решены, можно будет установить стандартное время и на других планетах, следующим пунктом назначения станет Марс.