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Бенчмарк Geekbench 6 показывает, что новая портативная игровая консоль AOKZOE будет использовать процессор AMD Ryzen 7 7735U, который является частью обновленного семейства Rembrandt, использующего архитектуру Zen 3+ и предлагает базовую частоту 2,70 ГГц с максимальным разгоном до 4,8 ГГц. Это единственная информация о новой портативной консоли от AOKZOE.
В этом бенчмарке портативной игровой консоли AOKZOE мы впервые видим результаты процессора AMD 7735U. По сравнению с конкурентами, портативная консоль, похоже, будет не слишком мощной, поскольку OneXPlayer 2, например, использует более мощный процессор AMD Ryzen 7 6800U, хоть и с такой же восьмиядерной конфигурацией. Оба процессора имеют восемь ядер и шестнадцать потоков, а также одинаковый кэш L3 объемом 16 МБ.
При сравнении двух устройств OneXPlayer Mini (AMD Ryzen 7 5800U) показал лучшие результаты в однопоточном тестировании, но немного уступил в многопоточных тестах. Возможно, что причина такого слабого результата кроется в более низком потреблении нового чипа. Ожидается, что устройство получит 8-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200px. Других характеристик модели пока не анонсировано.