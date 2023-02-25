Компания Gigabyte выпустила свой новейший твердотельный накопитель PCIe Gen 5 AORUS Gen5 10000, который уже размещён для предварительного заказа на NewEgg по цене 339 долларов США за 2 Тб.
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Новая модель может похвастаться впечатляющими показателями последовательной передачи данных: 9500 МБ/с при чтении и 8500 МБ/с при записи. Новый накопитель использует контроллер E26 от Phison для управления пропускной способностью и поставляется с дополнительным массивным радиатором, а поскольку он пассивный, то является более тихим решением, чем активное охлаждение от CFD Gaming для своих SSD Gen 5.
Линейка продуктов AORUS ориентирована на энтузиастов и геймеров, но даже Gigabyte не рекламирует новый SSD как геймерский накопитель, предпочитая очень осторожно подходить к описанию. Gigabyte на своём сайте особенно подчеркивает скорость передачи данных.
И хотя на бумаге новый накопитель может загружать игры гораздо быстрее, в реальности разница во времени загрузки даже в играх, поддерживающих DirectStorage от Microsoft, минимальна и измеряется только с помощью бенчмарка. Без секундомера геймеры врятли почувствуют заметную разницу во времени загрузки уровней.