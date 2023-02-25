А для того, чтобы закрыть баннер с предложением обновления нужно сделать целых 5 кликов

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

В последнее время компания Microsoft активно подталкивает пользователей Windows 10 к переходу на новую операционную систему. В начале этого месяца производитель запустил полноэкранное всплывающее окно, предлагающее пользователям перейти на Windows 11, причем для закрытия этого окна требовалось сделать целых пять кликов. Тогда в качестве обходного пути можно было отключить tpm в системе. Это сделало бы компьютер непригодным для Windows 11, и окно обновления перестало бы появляться. Однако теперь это, похоже, не работает.

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Действительно, Microsoft теперь направляет полноэкранное уведомление на ПК, не поддерживающие Windows 11. NeoWin удалось проверить это на системе с 2 Гб оперативной памяти, двумя ядрами процессора, 60 Гб памяти и без поддержки tpm. Несмотря на то, что система была явно непригодна, Microsoft порекомендовала совершить обновление до Windows 11. Однако, процесс установки завершился сбоем из-за неподдерживаемого оборудования (что логично).

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Неясно, является ли это ошибкой, или технологический гигант намеренно рекомендует Windows 11 каждому пользователю Windows 10. Возможно, это было сделано для того, чтобы убедить пользователей ПК, которые в принципе не против Windows 11, но намеренно отключили tpm, обновить систему.