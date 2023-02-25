В последнее время компания Microsoft активно подталкивает пользователей Windows 10 к переходу на новую операционную систему. В начале этого месяца производитель запустил полноэкранное всплывающее окно, предлагающее пользователям перейти на Windows 11, причем для закрытия этого окна требовалось сделать целых пять кликов. Тогда в качестве обходного пути можно было отключить tpm в системе. Это сделало бы компьютер непригодным для Windows 11, и окно обновления перестало бы появляться. Однако теперь это, похоже, не работает.
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Действительно, Microsoft теперь направляет полноэкранное уведомление на ПК, не поддерживающие Windows 11. NeoWin удалось проверить это на системе с 2 Гб оперативной памяти, двумя ядрами процессора, 60 Гб памяти и без поддержки tpm. Несмотря на то, что система была явно непригодна, Microsoft порекомендовала совершить обновление до Windows 11. Однако, процесс установки завершился сбоем из-за неподдерживаемого оборудования (что логично).
Неясно, является ли это ошибкой, или технологический гигант намеренно рекомендует Windows 11 каждому пользователю Windows 10. Возможно, это было сделано для того, чтобы убедить пользователей ПК, которые в принципе не против Windows 11, но намеренно отключили tpm, обновить систему.