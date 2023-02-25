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Британское издание The Economist опубликовало часть дневника украинского солдата, побывавшего на фронте, в том числе в Бахмуте (Артёмовске). Судя по содержимому дневника, в украинской армии не всё так гладко, несмотря на бесчисленные поставки западного вооружения. Бойцы зачастую не понимают, чего от них хочет военное командование, а планы постоянно меняются. Отдельного упоминания удостоились добровольцы из ЧВК "Вагнер":
|"Среди войск противника - наёмники из группы Вагнера, кровожадной частной армии"
Кроме того солдат пишет о большом потоке непроверенной информации, в котором сложно разобрать,что же на самом деле является правдой, а что - просто паническими слухами:
|"Ходят слухи, что русские уничтожили штаб нашего батальона. Ходят слухи, что они уже вошли в Бахмут"
Военнослужащий ВСУ в своём дневнике отмечает, что украинские солдаты, которые обороняют Бахмут (Артёмовск) не понимают, чего от них требует военное командование и не хотят идти в атаку. Автор пишет, что в его взводе находится 30 человек, но они не могут идти в наступление так как:
|"Пацаны просто не понимают, куда и зачем их отправляют, и не готовы наступать, пока командование постоянно меняет планы"
Также солдат отмечает сомнительный настрой некоторых местных жителей насчёт победы украинской стороны в конфликте:
|"Местные жители, которые остались, явно не болеют за Украину"