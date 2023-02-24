Возможно, что вы забыли о Humanity, игре от создателя Rez, студии Enhance. Однако она стала самой интересной игрой, показанной на Sony's State of Play и наконец-то близка к запуску, кроме того, она получит расширенную платформенную поддержку. Enhance и THA объявили на мероприятии Sony State of Play, что странный гибрид головоломки и платформера появится в мае на PS4, PS5, PlayStation VR и PlayStation VR2. Демоверсия игры также доступна сегодня в PlayStation Store, хотя вам придется действовать быстро, поскольку она будет доступна только в течение "ограниченного времени".
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Суть игры проста. Вы играете за Шиба Ину (ту самую породу собак), который подаёт команды, направляя толпы людей в безопасное место в столбах света. И это только начало - вас ожидают сражения на световых мечах с загадочными "Другими", а также другие странности. В игре есть 90 уровней сюжетного режима, но вы можете создавать и свои собственные карты, чтобы бросить вызов другим игрокам.
Humanity находилась в разработке, мягко говоря, долгое время. Игра была представлена в сентябре 2019 года и должна была выйти на PS4 и PSVR в следующем году. Неясно, чем вызвано трехлетнее ожидание (вероятно, пандемия), но, возможно, стоит взглянуть на эту игру, чтобы понять, почему разработчики так долго её делали.