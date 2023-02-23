По его словам, данная тактика, в сочетании с эффектом неожиданности загонит ВСУ в ловушку

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Полковник армии США, Дуглас Макгрегор, в своём интервью для ютуб-канала Judging Freedom рассказал, что Россия может применить тактику Генералиссимуса Суворова для того, чтобы одержать победу над ВСУ на поле боя. Неясно, являются ли слова полковника сарказмом, или же он действительно уверен в успехах этой тактики, но определённая логика в его теории есть. Тем не менее, по его мнению, использование такой тактики может привести к тому, что украинские отряды могут оказаться в ловушке.

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Дословно Макгрегор сказал следующее: "Давайте вернёмся во времена Наполеона Бонапарта и вспомним о полководце Александре Суворове. Он использовал тактику, в основе которой было выставление большого числа отрядов стрелков в авангарде (т.е. впереди строя), чтобы создать завесу из дыма на поле боя. Если бы Россия воспользовалась тактикой Суворова на Украине, то украинская армия оказалась бы в ловушке, и её бы ждал разгром".

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Полковник объяснил, что имеет в виду, конечно же, не стрелков, а активное использование дымов для сокрытия своих позиций и манёвров. По его словам таким способом можно застать врасплох подразделения противника, занявшие оборону.