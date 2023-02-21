Секрет концовки фильма, над которым ломали голову 13 лет, таился не в вопросе про сон

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Прошло 13 лет после выхода фильма "Начало" Кристофера Нолана, прежде чем режиссёр раскрыл главный секрет финала своего фантастического триллера с Леонардо Ди Каприо.

Несмотря на довольно большой "возраст" фильма, преданные фанаты до сих пор горячо обсуждают концовку фильма "Начало", которую режиссер оставил открытой. Нолан специально не дал ответа на вопрос, находится ли герой Доминик Кобб в состоянии сна или же его окружает реальность. Что интересно, этот вопрос вызвал разногласия даже у актёров и авторов фильма. Так, актёр Майкл Кейн говорил, что все сцены, в которых появляется его герой Майлс, происходят в реальности. Как утверждает Кейн, его в этом заверил сам режиссёр - Кристофер Нолан. С его слов получается, что Кобб в исполнении Леонардо Ди Каприо всё же находится в реальности, однако сам Кристофер Нолан поделился другим мнением касаемо концовки.

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Нолан заявил, что у концовки фильма "Начало" нет определённого ответа на вопрос "спит Кобб или нет?", потому что смысл финала состоит совсем не в этом. По мнению режиссёра суть не в том, спит ли главный герой или пребывает в реальности. Смысл состоит в том, что Кобб после сложнейших испытаний всё-таки обрёл своё счастье и радость в лице своих детей, а находится он с ними во сне или в реальности - не так важно. Примечательно, что сам Ди Каприо утверждал, что не знает точного ответа на вопрос о концовке фильма «Начало». По словам актёра, он сам не понимал, что произошло в финале. Леонардо Ди Каприо говорил, что вместо того, чтобы разгадывать концовку, он просто сосредоточился на своей роли.