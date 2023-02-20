Он представляет из себя комбинацию "процессор + материнская плата ROG Strix ZZ90-I Gaming ITX + жидкостное охлаждение"

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

реклама

Компания EK, производитель оборудования для жидкостного охлаждения ПК премиум-класса, представляет EK-Quantum Momentum² Strix Z790-I Gaming D-RGB - Plexi, новейший моноблок на базе сокета Intel LGA 1700. Новый моноблок линейки Quantum разработан специально для материнской платы ASUS ROG STRIX Z790-I GAMING. Адресуемые светодиоды D-RGB в этом моноблоке совместимы с системой управления ASUS Aura Sync RGB, обеспечивая полную настройку освещения для каждого отдельного диода в любой момент времени.

Это комплексное решение "всё в одном" (процессор + материнская плата + жидкостное охлаждение процессоров Intel Core 12-го и 13-го поколения ) базирующееся на материнской плате ROG Strix ZZ90-I Gaming ITX с сокетом LGA 1700. Водоблок непосредственно охлаждает процессор и радиатор MOSFET. Он не заменяет штатный радиатор, а дополняет его. Он соединяется с предустановленным радиатором через термопрокладки между ними и охлаждает радиатор вместо непосредственного охлаждения VRM.

Основной проблемой VRM на платах mini-ITX обычно является недостаток места для установки более крупного радиатора. Даже при использовании высококачественных VRM маленькие радиаторы имеют ограниченную поверхность для рассеивания тепла. На этапе тестирования EK этот моноблок снизил температуру VRM более чем на 20 градусов Цельсия в открытом тестовом стенде. Внутри корпуса, особенно в корпусе малого форм-фактора (SFF), где другие компоненты повышают температуру окружающей среды, пользователи могут ожидать еще более значительного улучшения температурных показателей при использовании моноблока Momentum² .

Новый моноблок использует последнее поколение EK Velocity² для обеспечения наилучшего охлаждения процессора без снижения потока жидкости к другим компонентам. Этот водоблок непосредственно охлаждает процессор Alder Lake или Raptor Lake, при этом охлаждающая жидкость проходит над частями моноблока, которые соприкасаются с радиатором, рассеивая тепло. Теплоноситель проходит непосредственно над всеми "горячими" компонентами, предоставляя геймерам отличное решение для охлаждения при разгоне.

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Как и другие моноблоки EK, EK-Quantum Momentum² ROG Strix Z790-I Gaming имеет высокопоточный дизайн и может применяться в системах со слабыми помпами или работать на более низких оборотах насоса. Этот новейший моноблок Quantum Momentum² также имеет D-RGB (адресную) подсветку и совместим с программным обеспечением ASUS Aura Sync RGB.