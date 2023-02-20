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Компания EK, производитель оборудования для жидкостного охлаждения ПК премиум-класса, представляет EK-Quantum Momentum² Strix Z790-I Gaming D-RGB - Plexi, новейший моноблок на базе сокета Intel LGA 1700. Новый моноблок линейки Quantum разработан специально для материнской платы ASUS ROG STRIX Z790-I GAMING. Адресуемые светодиоды D-RGB в этом моноблоке совместимы с системой управления ASUS Aura Sync RGB, обеспечивая полную настройку освещения для каждого отдельного диода в любой момент времени.
Это комплексное решение "всё в одном" (процессор + материнская плата + жидкостное охлаждение процессоров Intel Core 12-го и 13-го поколения ) базирующееся на материнской плате ROG Strix ZZ90-I Gaming ITX с сокетом LGA 1700. Водоблок непосредственно охлаждает процессор и радиатор MOSFET. Он не заменяет штатный радиатор, а дополняет его. Он соединяется с предустановленным радиатором через термопрокладки между ними и охлаждает радиатор вместо непосредственного охлаждения VRM.
Основной проблемой VRM на платах mini-ITX обычно является недостаток места для установки более крупного радиатора. Даже при использовании высококачественных VRM маленькие радиаторы имеют ограниченную поверхность для рассеивания тепла. На этапе тестирования EK этот моноблок снизил температуру VRM более чем на 20 градусов Цельсия в открытом тестовом стенде. Внутри корпуса, особенно в корпусе малого форм-фактора (SFF), где другие компоненты повышают температуру окружающей среды, пользователи могут ожидать еще более значительного улучшения температурных показателей при использовании моноблока Momentum² .
Новый моноблок использует последнее поколение EK Velocity² для обеспечения наилучшего охлаждения процессора без снижения потока жидкости к другим компонентам. Этот водоблок непосредственно охлаждает процессор Alder Lake или Raptor Lake, при этом охлаждающая жидкость проходит над частями моноблока, которые соприкасаются с радиатором, рассеивая тепло. Теплоноситель проходит непосредственно над всеми "горячими" компонентами, предоставляя геймерам отличное решение для охлаждения при разгоне.
Как и другие моноблоки EK, EK-Quantum Momentum² ROG Strix Z790-I Gaming имеет высокопоточный дизайн и может применяться в системах со слабыми помпами или работать на более низких оборотах насоса. Этот новейший моноблок Quantum Momentum² также имеет D-RGB (адресную) подсветку и совместим с программным обеспечением ASUS Aura Sync RGB.