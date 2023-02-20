Она подчеркивает игровые возможности устройства с помощью светодиодов.

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OnePlus 11 - мощный телефон, но его дизайн нельзя назвать захватывающим. Теперь компания представила версию под названием OnePlus 11 Concept, призванную опровергнуть это мнение с помощью... множества светодиодов. В задней панели есть меандрирующий поток светодиодной подсветки с кольцом вокруг модуля камеры, а также стеклянный корпус. OnePlus объявила, что смартфон будет представлен 27 февраля на выставке Mobile World Congress (MWC) 2023 в Барселоне. В дизайне OnePlus использует подход, характерный для игровых ПК, с применением светодиодной подсветки. Это разумно, учитывая, что OnePlus 11 является одним из лучших игровых телефонов, с такими характеристиками, как дисплей 120 Гц, быстрая зарядка 100 Вт и процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

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OnePlus уже выпускала специальные версии телефонов, включая устройства, посвященные "Звездным войнам" и Pac-Man. Однако этот телефон первый с внешним светодиодным освещением, которое заимствовано из прозрачной, светящейся задней панели телефона Nothing Phone 1. Он также немного заимствует концепцию OnePlus 8T, в которой использовалась задняя панель, меняющая цвет.

Если вам нужна причина для подсветки, компания говорит, что это сделано для того, чтобы "показать инженерные прорывы OnePlus 11 Concept, выделив "холодные" синие теплотрубки, которые проходят через всю заднюю часть телефона прямо как сеть кровеносных сосудов".

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Телефон безусловно будет выделяться на фоне других смартфонов. В любом случае, больше информации мы получим, когда он будет представлен 27 февраля.