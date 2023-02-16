Фильм "Тетрис", работа над которым велась почти десять лет, действительно состоится, и компания Apple наконец-то представила официальный трейлер перед премьерой на SXSW. Грядущий "блокбастер" Apple основан на реальной истории. В главной роли Тарона Эгертона - Хенка Роджерса, голландского предпринимателя, который настолько увлекся титульной игрой, что отправляется в Советский Союз во время окончания холодной войны, чтобы получить права на её распространение.
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Там он сталкивается с изобретателем игры, Алексеем Пажитновым (в роли Никиты Ефремова из "Хорошего человека"), и злодейскими агентами КГБ, одновременно преодолевая растущую напряженность между советским правительством и Западом. "Тетрис" - это шпионский триллер времен холодной войны".
Режиссером "Тетриса" является Джон С. Бэрд ("Стэн и Олли"), а продюсерами - Мэттью Вон, Джиллиан Берри, Клаудия Вон, Лен Блаватник и Грегор Кэмерон. Ларри Касанов, который, как ожидалось ранее, будет продюсировать проект, сказал, что мы можем ожидать, что "Тетрис" будет состоять из трилогии фильмов, но, похоже, это уже не так.
"Тетрис" будет доступен для просмотра на Apple TV Plus 31 марта. Будет ли русская версия фильма - не сообщается.