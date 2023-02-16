Голландский предприниматель, настолько увлёкся этой игрой, что отправляется в Советский Союз во время холодной войны, чтобы получить права на её распространение.

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Фильм "Тетрис", работа над которым велась почти десять лет, действительно состоится, и компания Apple наконец-то представила официальный трейлер перед премьерой на SXSW. Грядущий "блокбастер" Apple основан на реальной истории. В главной роли Тарона Эгертона - Хенка Роджерса, голландского предпринимателя, который настолько увлекся титульной игрой, что отправляется в Советский Союз во время окончания холодной войны, чтобы получить права на её распространение.

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Там он сталкивается с изобретателем игры, Алексеем Пажитновым (в роли Никиты Ефремова из "Хорошего человека"), и злодейскими агентами КГБ, одновременно преодолевая растущую напряженность между советским правительством и Западом. "Тетрис" - это шпионский триллер времен холодной войны".

Режиссером "Тетриса" является Джон С. Бэрд ("Стэн и Олли"), а продюсерами - Мэттью Вон, Джиллиан Берри, Клаудия Вон, Лен Блаватник и Грегор Кэмерон. Ларри Касанов, который, как ожидалось ранее, будет продюсировать проект, сказал, что мы можем ожидать, что "Тетрис" будет состоять из трилогии фильмов, но, похоже, это уже не так.

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"Тетрис" будет доступен для просмотра на Apple TV Plus 31 марта. Будет ли русская версия фильма - не сообщается.