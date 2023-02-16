Национальная администрация безопасности дорожного движения потребовала отозвать модели 2016-2023 года

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Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) объявила в четверг, что Tesla отзывает почти 363 000 своих автомобилей, поскольку программное обеспечение Full Self-Driving может привести к аварии. В частности, NHTSA ссылается на риск "превышения скоростного режима или проезда перекрестков в незаконной или непредсказуемой манере, что повышает риск аварии".

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В целом, отзыв затрагивает 362 758 автомобилей. К ним относятся, согласно объявлению, "некоторые автомобили 2016-2023 Model S, Model X, 2017-2023 Model 3 и 2020-2023 Model Y, оснащенные программным обеспечением Full Self-Driving Beta (FSD Beta)".

NHSTA начала своё расследование в отношении широко разрекламированной системы полного автономного вождения (Full Self-Drivi) Tesla в августе 2021 года после нескольких лет аварий со смертельным исходом на шоссе и ужасающих сообщений в социальных сетях, документирующих саморазрушительное поведение программного обеспечения. Изначально это был просто инженерный анализ, изучающий, почему Tesla продолжает преследовать припаркованные пожарные машины, но в июне прошлого года агентство расширило это исследование дефектов, что позволило ему потребовать от компании отзыва электромобилей.

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Tesla выпустит бесплатное обновление OTA для своих клиентов, чтобы устранить проблему, сообщает Reuters. Этот отзыв следует за целым рядом аналогичных корректирующих действий, предпринятых в 2022 году в отношении всего, начиная от неработающих задних фонарей, перегрева информационно-развлекательных систем и заканчивая шумными звонками ремней безопасности - даже диковинка Cyberquad for Kids попала на крючок регуляторов.