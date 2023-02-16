Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) объявила в четверг, что Tesla отзывает почти 363 000 своих автомобилей, поскольку программное обеспечение Full Self-Driving может привести к аварии. В частности, NHTSA ссылается на риск "превышения скоростного режима или проезда перекрестков в незаконной или непредсказуемой манере, что повышает риск аварии".
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В целом, отзыв затрагивает 362 758 автомобилей. К ним относятся, согласно объявлению, "некоторые автомобили 2016-2023 Model S, Model X, 2017-2023 Model 3 и 2020-2023 Model Y, оснащенные программным обеспечением Full Self-Driving Beta (FSD Beta)".
NHSTA начала своё расследование в отношении широко разрекламированной системы полного автономного вождения (Full Self-Drivi) Tesla в августе 2021 года после нескольких лет аварий со смертельным исходом на шоссе и ужасающих сообщений в социальных сетях, документирующих саморазрушительное поведение программного обеспечения. Изначально это был просто инженерный анализ, изучающий, почему Tesla продолжает преследовать припаркованные пожарные машины, но в июне прошлого года агентство расширило это исследование дефектов, что позволило ему потребовать от компании отзыва электромобилей.
Tesla выпустит бесплатное обновление OTA для своих клиентов, чтобы устранить проблему, сообщает Reuters. Этот отзыв следует за целым рядом аналогичных корректирующих действий, предпринятых в 2022 году в отношении всего, начиная от неработающих задних фонарей, перегрева информационно-развлекательных систем и заканчивая шумными звонками ремней безопасности - даже диковинка Cyberquad for Kids попала на крючок регуляторов.