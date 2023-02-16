За последние 24 часа биткоин вырос на 9,38% и по состоянию на 15:00 по Московскому времени торговался по цене $24 568. Его доминирующее положение на рынке увеличилось до 42,7% с 41,7%.
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За отчетный период BTC поднялся до шестимесячного максимума $24 769 после того, как на рынке возобладали бычьи настроения. Благоприятная ценовая динамика ликвидировала более $200 млн коротких позиций против этого актива.
Ethereum же за последние сутки вырос на 6,99% и по состоянию на 15:00 по Московскому времени торговался по цене $1 682. Его доминирующее положение на рынке выросло на половину процента.
Динамика цен на ETH повторяет динамику BTC - пик был достигнут на отметке $1 700, после чего цена откатилась к текущему уровню. Индекс страха и жадности этого актива прочно обосновался в зоне жадности по состоянию на время публикации.
Также взрывную динамику показывает CFX - крупнейший игрок дня, подорожавший на 120,78% за отчётный период до $0,13588. Платформа, использующая смарт-контракты, заключила партнёрство со вторым по величине оператором беспроводной связи Китая - China Telecom - для разработки SIM-карт с поддержкой блокчейна (BSIM). Ее рыночная капитализация составила $302,31 млн.