Кировский суд Томска в ближайшее время рассмотрит дело двух мужчин за нападение на другого жителя города, который зарабатывал на жизнь майнингом криптовалют. Они смогли украсть у него монеты на сумму более 360 миллионов рублей на тот момент (более 4,8 миллиона долларов), сообщает российское криптовалютное новостное издание Bits.media.
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Преступники напали на криптовалютного майнера, когда он выходил из своего дома. Один из них угрожал ему предметом, похожим на пистолет, и завел его в квартиру. Затем вошел его сообщник, и они вдвоем заставили жертву войти в свой аккаунт на криптобирже и перевести им 86 BTC из кошелька, в котором было 90 BTC. Неясно, почему они решили не выводить весь баланс.
Российским правоохранительным органам удалось выследить и задержать одного из подозреваемых в Санкт-Петербурге. Он признал свою вину и вернул фиатный эквивалент части похищенных цифровых денег - 35 миллионов рублей (около $479 000 по текущему курсу). Второй мужчина был арестован позже.
Региональная прокуратура предъявила злоумышленникам обвинение в "разбое, совершенном группой лиц в особо крупном размере" по Уголовному кодексу РФ. Им грозит до 15 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.
В июле 2021 года вооруженные грабители разграбили крупную майнинговую ферму под Москвой, украв десятки видеокарт, используемых для майнинга цифровых валют. Также в прошлом году у одного из криптотрейдеров в Москве был похищен ETH на сумму 1 миллион долларов.